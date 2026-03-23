Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile 6 şüpheliye iddianame

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnan Güney'in de aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

9 YIL 8 AYDAN 31 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz şüpheliler Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İDDİANEME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianame değerlendirilmek üzere, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin birinci heyetine gönderildi.