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“7 düvele meydan okuyorum, partimize toz konduracak bir davranış içinde olmadık” diyen Tekin, “Burası Türkiye’nin arınma merkezi olacak” ifadesini kullandı.

TROL ÇETELERİNİN SALDIRISI

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün Sarıyer’deki parti il binasında geleneksel rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törene, CHP İl Başkanı Gürsel Tekin ve partililer katıldı. Törende katılımcılara seslenen Tekin, sosyal medyada saldırı altında olduklarını belirterek “Hüseyin Gün diye bir vatandaş ‘153 bin kişilik ordu kurdum’ diyor. Sosyal medyada o görmüş olduğunuz trol çetelerinin tamamının saldırısı altındayız, umurumuzda değil” dedi.

TÜRKİYE’NİN ARINMA MERKEZİ

Konuşmasının devamında arınma vurgusu yapan Tekin, şunları kaydetti: “7 düvele meydan okuyorum, partimize toz konduracak bir davranış içinde olmadık. Mücadelemiz devam ediyor, önümüzdeki günlerde 39 ilçe başkanı arkadaşımızın atamasını yapacağız yolumuza devam edeceğiz. Sadece takı törenleri değil, ciddi çalışmalarımız var. Arınma çerçevesine uygun komisyon oluşturduk. Zeki Şen başkanlığında, iftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse, öz kardeşim olsa partiyle ilişkisini keseceğiz. Burası Türkiye’nin arınma merkezi olacak.”

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GENEL MERKEZLE SORUNUMUZ YOK

Tekin, “Biz çağrı heyeti olarak mahkeme kararıyla gelmişiz. 10 Temmuz’da mahkeme vardı, 16 Ekim’e ertelendi, 16 Ekim’e kadar görevimizin başındayız. Sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bizim partimizin genel merkeziyle, Genel Başkanı’yla en ufak sorunumuz yok. Biz sorun yaratmak için değil, sorun çözmek için geldik” dedi. Butlan tartışmasıyla ilgili de Tekin, “Butlan tartışmasının sorumlusu zannetmeyin biziz. Butlan tartışmasının sonucu müteahhitlerdir” diye konuştu.

Emin Mert KIRARSLAN/İSTANBUL