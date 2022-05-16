'Görevimiz bedel ödeyenlerin yanında durmak'

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Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te gerçekleştirilen kahvaltıya; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile 10 CHP milletvekili katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

SIRADAN BİR OLAY DEĞİL

“Biz, demokrasinin önemini belki de bu tür olaylarla biraz daha kendi ruhumuzda, bedenimizde, anlayışımızda, düşüncelerimizde hissediyoruz ve demokrasi mücadelesinin de bunun için verilmesi gerektiğini biliyoruz. Elbette ki bu mücadelede insanlar bedel öderler. Şu anda içeride olan arkadaşlarımız bu bedeli ödeyenlerdir. Dolayısıyla toplum; demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda, bedel ödeyen bu insanları asla unutmaz. Onlar, tarihteki yerlerini alırlar. Bizim görevimiz de bedel ödeyenlerin yanında durmak, onların bir anlamda sözcülüğünü yapmak.”

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DAYANIŞMAYA DEVAM

Kılıçdaroğlu’nun, “Yakında içeri girecek olan Canan Başkan’a sözü verelim” esprisinin ardından konuşan Kaftancıoğlu ise “Mağdur kontenjanından ailelerin sözcüsü olarak söz almış olayım. Keşke daha güzel vesilelerle bir arada olabilseydik. Ama bizler zaten daha güzel vesilelerle bir arada olduğumuz için cezalandırılıyor içerideki kardeşlerimiz. O nedenle bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da dayanışmaya, umudu birlikte büyütmeye ve örgütlenmeye, örgütlülüğe devam diyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu da, “En büyük mücadeleyi vermesi gereken mevkilerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.