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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Olgun Sandalcı'dan acı haber

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#Sakarya#Karasu#Polis
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Olgun Sandalcıdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 10:53

Sakarya'da görevi başındayken kalp krizi geçiren 39 yaşındaki polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Olgun Sandalcı (39) dün mesaide olduğu esnada fenalaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sandalcı, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Olgun Sandalcıdan acı haber

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#Sakarya#Karasu#Polis

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