Göreve giden polis otosu kazaya karıştı: 2’si polis 5 yaralı

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Olay, İzmit ilçesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göreve gitmekte olan 41 A 8648 plakalı polis arabası ile Köse Sokak’tan yola çıkan 41 EY 379 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma neticesinde her iki araç da savrularak durabildi. Kazayı görenler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göreve giden 2 polis ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan anne P.K. (37) ve 6 yaşındaki Y.İ.K. ile 4 yaşındaki H.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.