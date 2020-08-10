Görevden uzaklaştırma nedir ve süresi ne kadardır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 138.Maddesine göre görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır;



-Atamaya yetkili amirler

-Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri

-İllerde Valiler

-İlçelerde Kaymakamlar (İlçe İdare Şube Başkanları hakkında Valinin muvafakati şarttır.)

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ NE KADAR?



657 sayılı yasanın 145.Maddesine göre görevden uzaklaştırma ve disiplin kovuşturması icabında olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur göreve başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabına olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek göreve dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de bir yazı ile tebliğ edilir.