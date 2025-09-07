Görevden uzaklaştırılmıştı: Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı.

TESLİM OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Teslim olan İlker Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan buradaki işlemlerinin ardından tutuklamaya sevk edildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılıp hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile rüşvete aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı F.A.'nın, ifadeleri ortaya çıktı.

MİLYONLUK ÖDEMELER

İş insanı F.A. ifadesinde, belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş insanı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, 11 Ekim 2024’te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025’te ise 2 milyon TL’nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.

EVDEKİ GÖRÜŞMELER

Dosyaya giren beyanlarda, F.A.'nın sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın evine gittiği, evin tamirat işlerinin F.A. ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi. Yine aynı ifadelerde, ramazan ayında F.A.'nın, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.

KIZINA EV, MÜDÜRE ARAÇ

İlker Arslan'ın eşi M.A. ise polisteki ifadesinde, kızları D.H.A. adına Döşemealtı’nda 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti. Evraka göre 1+1 ev ödemesi F.A. tarafından şirket hesabına gönderildi.

Diğer yandan, İlker Arslan’ın üzerine kayıtlı 2022 model araç bulunduğu, aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL’nin de yine F.A. tarafından ödendiği ortaya çıktı.

MASAK RAPORLARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun incelemesine göre, F.A.'nın banka hesaplarından İlker Arslan’ın hesabına 250 bin TL nakit ödeme gönderildi. Ayrıca, F.A.'nın banka hesabından, 'İlker Arslan’a ait gümrükleme hizmet bedeli' açıklamasıyla 997 bin TL daha ödendiği tespit edildi.

İŞ İNSANININ SAVUNMASI

Soruşturmanın merkezindeki isim F.A., tüm suçlamaları reddetti. Belediyeden aldığı işlerde alt taşeronluk yaptığını, iş dünyasındaki sıkışıklık nedeniyle bazı iş insanlarından borç aldığını ve bunun rüşvet olmadığını savundu. Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan’ın eşini ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini söyledi.

7- 8 AY ÇALIŞMIŞ

Şüpheli sıfatıyla ifade veren M.A., iş insanı F.A.'nın iş yerinde 7- 8 ay ofis personeli olarak çalıştığını, banka hesaplarına yansıyan ödemelerin maaş karşılığı olduğunu dile getirdi. Eşine yönelik para talepleri hakkında bilgisi olmadığını savundu.

ARSLAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İlker Arslan, kendisi veya eşinin rüşvet almadığını, eşine yapılan ödemelerin F.A.'nın şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü. MASAK raporunda görülen 250 bin TL transferini kabul etti, ancak bunun Ankara’daki arsasının satış sözleşmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Toplamda 3 milyon TL aldığını, kalan 2 milyonun F.A.'da olduğunu beyan eden Arslan, kızına alınan evin peşinatı ile aracının gümrük bedelinin de bu satıştan kaynaklı borcun ödenmesi kapsamında F.A. tarafından karşılandığını açıkladı. Rüşvet suçlamalarını reddeden Arslan, asıl nüfuz ticaretini F.A.'nın yapmış olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.

İlker Arslan, Ankara’daki arsasını F.A.'ya 5 milyon TL bedelle sattığını söylerken; F.A., önce 2 milyon, sonra 5 milyon TL verdiğini söyledi, ancak tapuda herhangi bir satış işlemi bulunmadığı kaydedildi.

İFADELERDE ÇELİŞKİ

M.A. iş yerine her gün gittiğini belirtirken, F.A. ise “Uzaktan çalışıyordu” dedi. M.A. da sorulan soru üzerine iş yeri adresini bilmediğini söyledi.

Cumhuriyet Savcısı, F.A.'nın belediye ilişkilerini kullanarak milyonlarca lira topladığını, bu paraların bir kısmını İlker Arslan ve ailesine aktardığını, M.A.'nın ise şirketinde çalışıyormuş gibi gösterildiğini belirtti. Savcı, F.A. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', İlker Arslan hakkında ise 'Haksız mal edinme' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna iştirak' suçlarından kuvvetli şüphe bulunduğunu ifade ederek, her iki şüphelinin de tutuklanmasını talep etti. Arslan ve F.A.'nın nöbetçi hakimlikteki ifade verme işlemi sürüyor.