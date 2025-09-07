×
Gündem Haberleri

Görevden uzaklaştırılmıştı: Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu... Tutuklamaya sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 10:07

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan buradaki işlemlerinin ardından tutuklamaya sevk edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Teslim olan İlker Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arslan buradaki işlemlerinin ardından tutuklamaya sevk edildi. 

