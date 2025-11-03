Ahmet Özer hakkında istenen ceza belli oldu

Haberin Devamı

4 Kasım'da tutuklanan Ahmet Özer'in yargılandığı davanın üçüncü duruşması saat 10.40 sıralarında başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları ve çok sayıda partili katıldı.

SAVCILIK 15 YILA KADAR KADAR CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcılık duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Ahmet Özer’in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Özer’in İstanbul dışına çıkmama yasağının kaldırılmasına hükmederken 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

23 OCAK 2026 TARİHİNE ERTELENDİ

Duruşmada Özer’in avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla ek süre istedi. Duruşma 25 Ocak 2026 tarihine ertelendi.