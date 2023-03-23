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Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis cezası

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#Bilecik#Rüşvet#Semih Şahin
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 13:45

Bilecik'te rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlamasıyla açılan bir davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olan Abdullah Ay, geçen yıl Bilecik Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdür vekili olan eşi Gülnur Ay'ı makamında ziyaret etti. Abdullah Ay, bu ziyaret sırasında çektiği fotoğrafı, 'kurum ziyareti' başlığı ile sosyal medyadan paylaştı. Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin de izinsiz aldığı fotoğrafı, "CHP İl ve İlçe Yönetimi'ni göreve davet ediyorum. İş takipçilerinin diyetini partiye ödetmeyin. CHP'li belediyede Türkan Saylan kreşimiz kimlere teslim edildi, görün. Türkan Saylan'ın kemiklerini sızlatıyorsunuz. Benim işe aldığım çocuklarınız kimlerin emri altına sokuluyor. Uyanın, uyanın" notu ile sosyal medyadan paylaştı ayrıca Ay çiftine yönelik açıklamalarda bulundu. Abdullah Ay da izinsiz fotoğraf alıp, sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahin hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlamasıyla Bilecik 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme, Şahin'i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ayrıca erteleme verilmedi.

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#Bilecik#Rüşvet#Semih Şahin

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