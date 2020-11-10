‘Görevden af talebi’ kabul edildi

İletişim Başkanlığı, önceki akşam Instagram’dan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyuran Albayrak’ın Ankara’da hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan kararıyla ilgili 27 saat sonra Twitter üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Albayrak’ın görevden af talebini kabul ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BAŞARILARI TAKDİR EDİLDİ

“Türkiye’nin cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur. Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız 18 Temmuz 2018 tarihinde Meclis’te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, cumhuriyetimizin 66. Hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Küresel ve bölgesel krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, bakanımızın başarıları Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE

Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedeniyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir.”

ÖNCE ENERJİ SONRA EKONOMİ

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Albayrak, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atıldı. 2015 yılında milletvekili seçilen Albayrak, aynı yıl 64. hükümet döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na getirildi. 65. hükümet döneminde de Enerji Bakanı olan Albayrak, 2018 yılında da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanı oldu.