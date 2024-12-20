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Belediyede makam odasında dehşet: Görev yeri değişince silahla vurdu

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#Belediye#Adana#Çukurova Belediyesi
Belediyede makam odasında dehşet: Görev yeri değişince silahla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 12:24

Adana'da Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ., görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı birim şefi Orhan Aynal'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

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Olay, Çukurova Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İbrahim İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi Orhan Aynal'ın makamına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Belediyede makam odasında dehşet: Görev yeri değişince silahla vurdu

İbrahim İ., Aynal'ı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Belediyede makam odasında dehşet: Görev yeri değişince silahla vurdu

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Tedaviye alınan Aynal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, İbrahim İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Belediyede makam odasında dehşet: Görev yeri değişince silahla vurdu

 

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#Belediye#Adana#Çukurova Belediyesi

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