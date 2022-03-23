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'Görev yapan her polisin alnından öpüyorum'

#Bahçeli#Furkan Vakfı #15 Temmuz
Görev yapan her polisin alnından öpüyorum

MHP Lideri Bahçeli, Adana’da polisin göstericilere müdahalesiyle ilgili, “Sayın Süleyman Soylu, soyismi gibi soyludur. Adana’da görev yapan her polisimizin tertemiz alınlarından öpüyorum. Bugün önlem almazsak, terörist başı Gülen’lerin arkası kesilmeyecektir”dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Çanakkale Köprüsü, Ukrayna savaşı ve Adana’da polisle göstericiler arasında yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

“Hiçbir kemiksiz, hiçbir densiz, Aziz Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemelidir. Bu yol kapalıdır, çıkmaz sokaktır. Çanakkale Türk milletinin namus kilididir, bağımsızlık ve beka kalesidir. Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz. Türk Tabipleri Birliği (TTB) isimli bölücü yapılanma, bir defa namuslu ve vatanperver Türk hekimlerini temsil edemez. Fakat nerede bir melanet varsa, TTB Başkanı ve işbirlikçi yönetimi oradadır. TTB mutlak surette kapatılmalıdır. Hukuki takibat süratle başlatılmalıdır.

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BARDAĞI TAŞIRDI

Seyhan’da Furkan Vakfı isimli örgütün provokasyonları sonucunda hiç arzu edilmeyen sahneler yaşanmıştır. Vakfın mensupları artık bardağı taşırmıştır. Bu din tacirlerinin, bu ajan provokatörlerin kanunsuz eylemlerine şerefli Türk polisi zamanında müdahale etmiş, bize göre devletin hükümran vasfı isabetle gösterilmiştir. Sözde vakfın meczup başkanının İçişleri Bakanımıza yönelik izansız saldırıları, yok hükmündedir.

Sayın Süleyman Soylu, soyismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Müslüman görünümlü bir avuç münafığa, Türk devletinin yaptırım gücünü göstermiştir. Adana’da görev yapan her polisimizin tertemiz alınlarından öpüyorum. Şayet bugün tedbir almazsak, yeni 15 Temmuz’ların yaşanması kaçınılmazdır. Şayet bugün içi müşrik dışı Müslüman olan ilkesizlere önlem almazsak, terörist başı Gülen’lerin arkası kesilmeyecektir.”

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#Bahçeli#Furkan Vakfı #15 Temmuz

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