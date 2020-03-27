Görev eş anlamlısı birkaç tanedir. Görev kelimesinin eş anlamlısı vazife, işlev, misyon ve fonksiyon kelimeleridir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre görev kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Bir kişinin veya bir nesnenin yaptığı iş.

- İşlev.

- Resmi iş.

- Bir kişiye veya bir kuruma özel işler amacıyla verilen misyon.

- Cümle içerisinde dil biriminin diğer birimler ile ilişkisi aracılığı ile yerine getirdiği iş.

- Organ veya hücrenin yaptığı iş.

- Bir değerin diğer başka bir değer ile ilişkisi.

Görev Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimelerdir. Eş anlamlının diğer bir adı ise anlamdaş veya yakın anlamdır. Görev kelimesi de bunlardan birisidir. Görev kelimesinin eş anlamlı veya yakın anlamlı kelimesi vazife, işlev, resmi iş, misyon, fonksiyon kelimeleridir.

Görev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Görev kelimesinin eş anlamlı kelimeleri vazife, işlev, misyon ve fonksiyon kelimeleridir. Cümle içerisinde görev kelimesi yerine aynı anlamı barındıran eş anlamlı veya anlamdaş kelimeleri de kullanılabilir.