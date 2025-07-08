Görev kayıp üsteğmene ulaşmaktı

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Önemli askeri ve stratejik başarıların elde edildiği bölge, terörle mücadelenin en çetin, en iz bırakıcı adreslerinden biriydi. Pençe-Kilit Harekâtı ile “kilit” kapanmış ve Irak sınırının tamamının emniyeti ileriden sağlanmıştı. Sarp kayalıklar, yüksek tepeler ve derin mağaralara sahip olan bölgenin zor coğrafi yapısına rağmen Mehmetçik, bugüne kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek binlerce mağara ve sığınağı kullanılamaz hale getirmişti.

MAĞARA TEMİZLERKEN

28 Mayıs 2022’de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt da Pençe-Kilit bölgesinde görev yapıyordu. Mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü. Yoğun ateş nedeniyle çatışmanın olduğu gün şehidin naaşına ulaşılamadı. O günden bu yana silah arkadaşları şehit Bozkurt’un naaşına ulaşmak için iz sürüyordu. Görev, 3 yıl önce şehit düşen arkadaşlarının naaşına alıp memleketine getirmekti.

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852 RAKIMLI TEPEDE...

Şehidin naaşının bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce bir süredir titizlikle taranıyordu. Arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit bölgesindeki 852 rakımlı bir tepe de merkez noktalarından biri haline geldi. Önceden sözde hastane olarak kullanıldığı tespit edilen bu mağara teröristlerden arındırılmıştı.

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METAN SİNSİCE GELDİ

Teröristlerden temizlemesine rağmen mağaranın içinde görünmeyen, renksiz ve kokusuz bir tehlike sessizce birikmişti: Metan gazı… Mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazının ilk etapta fark edilememesiyle 19 asker metan gazına maruz kaldı. 6 Temmuz’da 5 asker şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Ertesi sabah ise şehit sayının 12’ye yükseldiği duyuruldu. Şehitlerin acısı yürek yaktı...

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3 YILDIR ARANIYORDU

- 28 yaşındaki Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, 28 Mayıs 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada vurularak şehit düşmüştü. Yoğun çatışma ortamı nedeniyle Bozkurt’un naaşına 3 yıldır ulaşılamıyordu. Turizm işletmeciliği bölümünden 2015 yılında mezun olduktan sonra vatan savunması için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan Nuri Melih Bozkurt, görev aşkıyla tanınıyordu.