Görev başındaki polisi cepten çekene ceza

Genelge özetle şöyle : “İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerin alınmasının ve yayınlanmasının özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, paylaşılması anlamına geleceği hususunda şüphe bulunmamaktadır. Bu tür görüntüler, olayı her zaman tüm yönleriyle yansıtmayabilmektedir, teşkilatımız açısından da kamuoyunda yanlış değerlendirmelere sebebiyet vermektedir. Bu nedenlerle personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği...”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara