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Görev başındaki kadın doktoru darp eden şahıslar gözaltına alındı

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#Mersin#Doktor#Darp
Görev başındaki kadın doktoru darp eden şahıslar gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 22:14

Mersin'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Tuğba Karakaş'ı görev başında darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba Karakaş, bugün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi.

Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği ikili ile sağlık görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T. ve S.V., iddiaya göre doktor Tuğba Karakaş'ı darp etti. 

Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun 'Beyaz Kod' bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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#Mersin#Doktor#Darp

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