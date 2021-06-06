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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Görese Dağı'ndaki yangın 3 gündür sürüyor

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Görese Dağı'ndaki yangın 3 gündür sürüyor

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 3 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, 3 gün önce, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bugün Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Arıcak ilçesi Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında meydana gelen orman yangını söndürme çalışmaları, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediye başkanlığı personel ve araç gereç ekipleriyle devam etmekte olup, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler yapılmaktadır" denildi.

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