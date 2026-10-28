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Görenleri korku saldı! Eskişehir'deki otomobil polisi harekete geçirdi

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#Eskişehir#Ceset#Otomobil
Görenleri korku saldı Eskişehirdeki otomobil polisi harekete geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 15:57

Eskişehir'de akılalmaz bir olay yaşandı. Kaputunda kan lekesi ve içinde ceset bulunan torba figürü görenleri şaşkına çevirdi. Polisi harekete geçirirken aracın sahibi ve içerik üreticisi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve dikkat çekici dış tasarımıyla çevredeki vatandaşların ve devriye gezen polis ekiplerinin şüphelenmesine yol açan bir otomobil durduruldu.

Yapılan incelemelerde, aracın kaput kısmında kan lekesine benzeyen kırmızı boyalar ile bir ceset figürünün yer aldığı görüldü.

Görenleri korku saldı Eskişehirdeki otomobil polisi harekete geçirdi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırma neticesinde, söz konusu aracın herhangi bir gerçek olayla ilgisi olmadığı, sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

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Olayın ardından araç sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görenleri korku saldı Eskişehirdeki otomobil polisi harekete geçirdi

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#Eskişehir#Ceset#Otomobil

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