Görenler şaştı kaldı! Kapıları var ama balkonu yok

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Altınordu ilçesi, Bucak Mahallesi’nde yıllar önce yapılan 3 katlı bir evin 2 ve 3’üncü katındaki balkonları, yan tarafından yol geçeceği için yıllar önce iptal edildi. Büyük araçların geçişlerine engel olan balkonlar yıkılınca kapıları ise yerinde kaldı.

Evin içerisinden direkt olarak 2 ve 3'üncü kattan sokağa çıkışı bulunan, görenlerin dikkatini çeken kapılar, bazı vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken, ev sahiplerinin ise yurt dışında yaşadığı, yılda bir kez geldikleri öğrenildi.

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Mahalle sakinlerinden Ertan Mızrak, balkon kapılarını ilk kez görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiklerini belirterek, “Binada önceden balkon vardı. Burası normalde binaya ait yeşil alan. Buraya yıllar önce yol açıldı, o esnada büyük araçlar geçemeyince balkon iptal oldu. Burası yıllardır bu şekilde. Burayı ilk kez gören şaşırıyor ve fotoğrafını çekiyor. Neden böyle bir kapı olduğunu bize soruyorlar ve biz de cevap veriyoruz. Bina sahipleri Almanya’da yaşıyorlar ve yılda bir kez geliyorlar. Onun haricinde oturanlar olmuyor” dedi.

Saffet Çelik isimli mahalle sakini balkonun yıkılmasının ardından kapıların boşta kaldığını ifade ederek, “Bu Karadeniz halkının özelliği, bazen böyle şeyler olacak” diye konuştu.

Kapıların askıda kalmasının ilginç bir durum olduğunu ifade eden Hüseyin Kağan Pamuk da kapıların bu şekilde durmasının bir mantığı olmadığını ve görenlerin dikkatini çektiğini ifade ederek, “İlginç bir durum. Karadeniz zekası Türkiye’de başka yerde yok. Eskiden burası sokaktı ve merdivenler vardı. Gelişme olduğu için buradan yol geçti ve balkon kapandı” şeklinde konuştu.

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