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Görenler şaştı kaldı! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi

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#Adıyaman#Perre Antik Kenti#Çekirge
Görenler şaştı kaldı El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 09:59

Adıyaman’dan görenlerin ağzını açık bırakan görüntüler kayda geçti. Perre Antik Kenti'nde el büyüklüğünde çekirge görüntülendi.

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Adıyaman’da bulunan Perre Antik Kenti'nde fotoğraf çalışmaları yapan Ahmet Şeh Ömer, büyük bir çekirge fark edince fotoğrafladı.

Görenler şaştı kaldı El büyüklüğünde çekirge görüntülendi

Çekirgenin iri yapısı, uzun bacakları, canlı renkleri ile dikkat çekici olduğunu belirten Ahmet Şeh Ömer, “Son zamanlarda dev çekirgenin kaçakçılığına teşebbüs edilmesi, avlanması ya da kaçırılmasına yönelik cezalarla ilgili haberlerden sonra bugün Perre bölgesinde bu sıra dışı çekirgeye rastladım.” dedi.

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Görenler şaştı kaldı El büyüklüğünde çekirge görüntülendi

Ömer, “Boyutu neredeyse bir avuç içi kadardı. Şahsen gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi. Doğal yaşam alanında çektiğim bu fotoğraf, hem detaylarını hem de uzaktan fark edilmesi zor olan güzel renklerini ortaya koyuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları için gerçekten özel bir deneyimdi.” ifadelerini kullandı.

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#Adıyaman#Perre Antik Kenti#Çekirge

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