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Görenler şaşkına döndü: 'Verilen söz tutulmadı' deyip camiyi satışa çıkardı

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#Cami#Sakarya#Kaynarca
Görenler şaşkına döndü: Verilen söz tutulmadı deyip camiyi satışa çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 16:28

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak kendisine ev verilmediğini iddia eden vatandaş, camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

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İlginç olay, Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Alkan isimli vatandaş, ev vaadi ile arazisine cami yapılmasına müsaade verdi. Kendisine verilen vaadin yerine getirilmediğini ileri süren Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı.

Görenler şaşkına döndü: Verilen söz tutulmadı deyip camiyi satışa çıkardı

Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” paylaşımında bulundu.

Görenler şaşkına döndü: Verilen söz tutulmadı deyip camiyi satışa çıkardı

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“ÇÖZÜM BULAMAYINCA BU ÇAREYİ BULDUM”

Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi.

Görenler şaşkına döndü: Verilen söz tutulmadı deyip camiyi satışa çıkardı

Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı.

Görenler şaşkına döndü: Verilen söz tutulmadı deyip camiyi satışa çıkardı

Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” dedi.

Görenler şaşkına döndü: Verilen söz tutulmadı deyip camiyi satışa çıkardı

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#Cami#Sakarya#Kaynarca

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