Görenler şaşkına döndü! Biri traktör çekti, diğeri kazanda kaynatıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
1 saniyede savaş alanına döndü Kimse ayakta kalamadı1 saniyede savaş alanına döndü! Kimse ayakta kalamadı#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Açıklamalar art arda geliyor... Can kaybı maalesef artıyorAçıklamalar art arda geliyor... Can kaybı maalesef artıyor#Hava Durumu
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Fenerbahçenin 11i belli oldu İşte Pereiranın Mesut Özil tercihiFenerbahçe'nin 11'i belli oldu! İşte Pereira'nın Mesut Özil tercihi#Süper Lig
Bakan Yardımcısından Ankaraya uyarı Bu gece fırtına sınavı olacakBakan Yardımcısından Ankara'ya uyarı! 'Bu gece fırtına sınavı olacak'#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Araç sahipleri dikkat 1 Aralıkta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL cezaAraç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza#Kış Lastiği
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERGündem Haberleri

Görenler şaşkına döndü! Biri traktör çekti, diğeri kazanda kaynatıldı

#Damat#Düğün#Tören
Görenler şaşkına döndü Biri traktör çekti, diğeri kazanda kaynatıldı

BURSA’daki düğün eğlenceleri görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir damada ip bağlayıp traktör çektirildi, bir diğerinin başında ise yumurta kırılıp, motor yağı döküldü. Bir başka düğünde ise damat kaynar kazanın içine konuldu. Düğün günü damatlara yapılan eziyetlerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

Haberin Devamı

Bursa'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde düğün günü damatlara yapılan eziyetler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin biri düğün sonrası çekildi. Evin önünde bekleyen arkadaşları, damadı araçtan indirip, önce suyla ıslattı, ardından kafasına un döküp yumurta kırdılar. Benzer ilginç düğünlerden bir diğerinde ağda yapılan damadın başından aşağı motor yağı da döküldü. Arkadaşları tüm bu eziyetlerin ardından ise damatla birlikte çifte telli oynadı. Horoz sesi çıkaran ve klarnet çalan damat, arkadaşlarının elinden zor kurtuldu.

Görenler şaşkına döndü Biri traktör çekti, diğeri kazanda kaynatıldı

DAMATLARDAN BİRİ TRAKTÖR ÇEKTİ, DİĞERİ KAZANDA KAYNATILDI

Nilüfer ilçesindeki bir düğün törenine ait ilginç görüntüde ise düğün sonrası evinin yakınında arabadan indirilen damada, halat bağlandı. Damat eve kadar, halatla traktör çekti. Bir başka düğünde de damat, kazanda kaynatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti. Bazı vatandaşlar ise yazdıkları yorumlarla, damat adaylarına üzüntülerini dile getirdi.

Haberin Devamı

Görenler şaşkına döndü Biri traktör çekti, diğeri kazanda kaynatıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Damat#Düğün#Tören

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen