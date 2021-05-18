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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Görenler ihbar etti! İş makinesi operatörü gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandığı iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yaptığı ve kaldırıma zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Yakup Ö. serbest bırakıldı. Yakup Ö. uzun yıllardır kepçe operatörlüğü yaptığını, sahildeki taşları temizlediğini söyledi. Belediyeden yapılan açıklamada da Bodrum Belediyesi logosunu kullanarak kamuya ait yollara zarar verdiği tespit edilen kişinin, kullandığı iş makinesinin evrak eksikliği nedeniyle bağlandığı bildirildi.

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  • Bodrumda iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör gözaltına alındı
  • Bodrumda iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör gözaltına alındı
  • Bodrumda iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör gözaltına alındı
  • Bodrumda iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapan operatör gözaltına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bitez Mahallesi'nde bir iş makinesiyle sahilde tehlikeli hareketler yapılıp yola ve kaldırıma zarar verildiği ihbarı üzerine, belediye ve polis ekipleri harekete geçti.

İş makinesini kullanan Yakup Ö, polis merkezine götürüldü. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Yakup Ö. yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kepçe operatörlüğü yaptığını, sahildeki taşları temizlediğini belirtti.

Bodrum Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise iş makinesinde Bodrum Belediyesi logosunu kullanarak kamuya ait yollara zarar verdiği tespit edilen kişinin, kullandığı iş makinesinin evrak eksikliği nedeniyle bağlandığı bildirildi.

Ayrıca belediyenin ilgili müdürlüklerinin Yakup Ö. hakkında, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kaydedildi.

Öte yandan iş makinesinin sahilde dolaşması ve kaldırıma zarar verdiği anlar kameralara yansıdı.

Görenler ihbar etti İş makinesi operatörü gözaltına alındı

 

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