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Gündem
Ufuk AKTUĞ-DHA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

Görenler hayrete düştü! Seyir halindeki araçtan ayaklarını sarkıttı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde yolculuk eden kişinin ayağını camdan dışarıya sarkıttığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İskenderun’dan Payas ilçesi yönüne sol şeritte ilerleyen 42 BUN 72 plakalı otomobilde yolculuk eden kişinin, ayağını camdan sarkıtması görenleri şaşırttı. Diğer araçlarda seyahat edenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti

Görenler hayrete düştü Seyir halindeki araçtan ayaklarını sarkıttı


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