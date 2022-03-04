Görenler hayrete düştü! 'Pes' dedirten görüntü

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Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral videolar arasına giren görüntü Aksu ilçesinde çekildi. Kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı.

İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse hiç olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti. Cep telefonuyla konuşarak yoluna devam eden sürücünün rahat tavırlarıysa pes dedirtti.

BİN 500 TL CEZA UYGULANDI

Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.

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