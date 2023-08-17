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Görenler hayrete düştü! Çöp evden 7 kamyon atık çıktı

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#Isparta#Çöp Ev#Yalvaç Belediyesi
Görenler hayrete düştü Çöp evden 7 kamyon atık çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 17:00

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı evden, ihbar üzerine düzenlenen baskında 2 kamyon çöp boşaltıldı. Ailenin, aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın deposunu da çöple doldurduğu belirlendi. Depodan da 5 kamyon çöp çıktı.

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Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aile üyeleri, sokaktan topladıkları çöpleri binanın 2. katındaki evlerinin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, aynı binada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Yalvaç Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Binada yaşayan vatandaşlar kötü koku üzerine Pazaraşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Metin’e ihbarda bulundu. Muhtar Metin, durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, temizlik ekipleriyle eve gelerek çöpleri kamyonlara doldurdu. Ailenin aynı sokakta bulunan başka bir binanın deposunu da çöplerle doldurduğu tespit edildi. Ekipler, depoda bulunan çöpleri de kepçe yardımıyla boşalttı. Evden 2 kamyon, depodan da 5 kamyon olmak üzere toplam 7 kamyon çöp boşaltıldı.

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Görenler hayrete düştü Çöp evden 7 kamyon atık çıktı

Yaşadıkları ev ve aynı sokaktaki bir depoyu çöplerle dolduran aile üyelerinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Görenler hayrete düştü Çöp evden 7 kamyon atık çıktı

Görenler hayrete düştü Çöp evden 7 kamyon atık çıktı

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#Isparta#Çöp Ev#Yalvaç Belediyesi

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