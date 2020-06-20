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Remziye ÖNER/GERCÜŞ - DHA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Görenler gözlerine inanamıyor! 15 santimetrelik etçil çekirgeler...

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Görenler gözlerine inanamıyor! 15 santimetrelik etçil çekirgeler...
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Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen, yaklaşık 15 santimetre boyundaki etçil çekirgeler, büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde, tarlada hasat yapan çiftçiler, yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirgeler buldu. Çekirgeleri görüntüleyen Cemal Şimşek, etçil olan çekirgenin bu türünün ilçede geçen yıl da görüldüğünü ve çok büyük olduğunu söyledi.

Görenler gözlerine inanamıyor 15 santimetrelik etçil çekirgeler...

Çiftçilerden Ahmet Soyvural ise çekirgenin zararlı olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, "Geçen sene de bu vakitlerde görmüştük. Araştırmasını yapmıştık. Ekinlere zarar vermediğini ve etçil bir tür olduğunu öğrendik" dedi.

Görenler gözlerine inanamıyor 15 santimetrelik etçil çekirgeler...

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