Görenler gözlerine inanamadı! Araziye atılmış 40 gelinlik... 'Şaşkınlık içerisindeyim'

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Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Tavra Deresi mevkisi, kullanılmış gelinliklerle doldu. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yolu yanındaki araziye kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 40 gelinliğin, rüzgar nedeniyle de etrafa saçılmış durumda olduğu görüldü.

Bölgede doğa yürüyüşü yaparken gelinliklere rastladığını söyleyen Volkan Eren, "Arkadaşlarımızla burada patikada yürüyüş yapıyorduk. Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık.

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Bugün de burayı görünce bayağı dikkatimizi çekti. Bütün gelinlikler özellikle buraya atılmış. Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş resmen. Çok şaşırdık.

Burası bir de çukur bir yer. Buraya girilmediği zaman çok da görülecek bir yer de değil. Sebebi ve kimin attığı da belli değil. Şaşkınlık içerisindeyim" dedi.