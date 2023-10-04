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Görenler gözlerine inanamadı! Araziye atılmış 40 gelinlik... 'Şaşkınlık içerisindeyim'

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#Sivas#Gelinlik#Tavra Deresi
Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 11:45

Sivas'ta, Tavra Deresi mevkisi, daha önceden kullanılıp atılmış 40 gelinlikle doldu. Bölgede yürüyüş yaparken durumu gören Volkan Eren, "Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş. Şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

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Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Tavra Deresi mevkisi, kullanılmış gelinliklerle doldu. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yolu yanındaki araziye kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 40 gelinliğin, rüzgar nedeniyle de etrafa saçılmış durumda olduğu görüldü.

Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim

Bölgede doğa yürüyüşü yaparken gelinliklere rastladığını söyleyen Volkan Eren, "Arkadaşlarımızla burada patikada yürüyüş yapıyorduk. Geçen haftalarda buradaydık ama böyle bir durumla karşılaşmamıştık.

Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim

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Bugün de burayı görünce bayağı dikkatimizi çekti. Bütün gelinlikler özellikle buraya atılmış. Tavra Deresi, gelinlik deresine dönüşmüş resmen. Çok şaşırdık.

Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim

Burası bir de çukur bir yer. Buraya girilmediği zaman çok da görülecek bir yer de değil. Sebebi ve kimin attığı da belli değil. Şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim

Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim

Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim

Görenler gözlerine inanamadı Araziye atılmış 40 gelinlik... Şaşkınlık içerisindeyim

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#Sivas#Gelinlik#Tavra Deresi

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