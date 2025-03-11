Görenler gözlerine inanamadı! 2 katlı evi 50 metre sürüklendi: Sandık gibi aşağıya indi, çatlak dahi yok

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Ortahopa Mahallesi’nde önceki gece meydana gelen heyelanda Hikmet Kapucu’ya ait 2 katlı ev, kayarak sürüklendi. Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki eşyalar bahçeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluştu.

Eve başka bir güzergahtan yol yapıldı. Yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından içerisindeki eşyalar boşaltılıp ev yıkılacak.

‘HER ÇİVİSİNİ BİRİNCİ SINIF YAPTIK’

Yapıda çatlama dahi olmadığını söyleyen Hikmet Kapucu, “Akşam 8-9 arasında yukarıda 400 metreye yakın mesafede bir çatlama oldu. Bizde tam anlayamadık. Ama buralarda bir esneme var. Biz de ne olduğunu tam anlayamadık. Emeklerimize acıdık. Ama mal mülk geçici yeter ki canımız sağ olsun. Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum. Evde bir çatlak dahi yok. Bu kolay kolay herkesin başına gelen bir şey değil. Ama biz her çivisini birinci sınıf yaptık. Yaşlandığımızda rahat edelim, dedik ama olmadı sağlık olsun. Evi yıkacağız” ifadelerini kullandı.

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‘EV TEMELLE SANDIK GİBİ AŞAĞIYA İNDİ’

Ev sahibinin kardeşi Ahmet Kapucu ise “Evin dışarıdan görüldüğü gibi sıvası dahi çatlamamış. Dolaylı yollardan evin içerisine girdik, su ısıtıcısının bile dik durduğunu gördüm. Koltuk takımı hafice yerinden oynamış. Su sızması olunca toprak yumuşamış, ev yavaş bir şekilde kaymış. Ev temelle beraber sandık gibi aşağıya indi” diye konuştu.