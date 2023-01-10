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Görenler dönüp bir kez daha baktı! 75 kiloluk dev Turna balığı

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#Turna Balığı#Esnaf#Balık
Görenler dönüp bir kez daha baktı 75 kiloluk dev Turna balığı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 10:43

Erzincan’da yakalanan 75 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgâhta satışa sunuldu. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi.

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Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı.Yaklaşık 75 kilo, 1 metre 50 santim uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Vatandaşlardan Orhan Bedir, dev Turna balığının, İliç Kemaliye ilçeleri arasında bulunan Çaltı Barajında yalnızca kış aylarında rastlanacak bir balık olduğunu söyledi.

Bedir, “Yazın yakalamanız imkânsız bu balığı. Son günlerde böyle 75-80 kilo ağırlığında balıklar geliyor. Geçimlerini balıkları satarak bu şekilde sağlıyorlar. Erzincan’da Fırat’tan çıkan doğal ve etten daha lezzetli bir balık. Bu balığın değerini bilen alıyor” şeklinde konuştu.

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Görenler dönüp bir kez daha baktı 75 kiloluk dev Turna balığı

esnaf Sinan Atasever ise, “Balıklar Elazığ tarafından geliyor. Bu sefer canlı canlı geldi. Güzel bir balık. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok. 500 kiloya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz birkaç sene böyle balıklar gelmiyordu. Bu yıl geliyor. Elazığ’da bu balıklar daha çok biz oradan alıyoruz. Dev turna balığını biraz sonra kesip satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.

Turna balığının kilosu 70 TL’den satışa sunuldu.

Görenler dönüp bir kez daha baktı 75 kiloluk dev Turna balığı

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#Turna Balığı#Esnaf#Balık

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