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Veysel TİMDU – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Görenler dehşete düştü! Esenyurt'ta kanlı kavga...

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aralarında anlaşmazlık bulunan Afganlılar arasında çıkan yumruklu kavgada bir genç, sırtından bıçaklanıp 2 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili olarak 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Husumetl 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Tamamı Afganistan uyruklu olan gruptaki bir genç, sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan atıldı. Kavgaya karışanlar kaçarken, çevredekiler, polisi aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Görenler dehşete düştü Esenyurtta kanlı kavga...

KAÇAK YOLLARLA GİRİŞ YAPMIŞLAR

Tek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi.

Görenler dehşete düştü Esenyurtta kanlı kavga...

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

Görenler dehşete düştü Esenyurtta kanlı kavga...

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