Görenler çığlık çığlığa kaldı! Zonguldak'ta zülfikar kılıçlı kavga

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve ilk adım atıldı... Rusyaya büyük yaptırımVe ilk adım atıldı... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Aracın yaşı ve kontrata dikkat Koronavirüs sonrası çok arttı... Herkesin başına gelebilirAracın yaşı ve kontrata dikkat! Koronavirüs sonrası çok arttı... Herkesin başına gelebilir#Araç Kiralama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem Bunu yaparsanız: YandınızSosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem! Bunu yaparsanız: Yandınız#İstanbul
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Sürpriz ikili Sevgilisinden flaş hamle...Sürpriz ikili! Sevgilisinden flaş hamle...#Aslı Bekiroğlu
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
HABERLERGündem Haberleri

Görenler çığlık çığlığa kaldı! Zonguldak'ta zülfikar kılıçlı kavga

#Zonguldak#Kavga#Polis
Görenler çığlık çığlığa kaldı Zonguldakta zülfikar kılıçlı kavga

Zonguldak'ta iki taraf arasında çürük portakaldan çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı. Olayın görgü tanıkları ise çığlık atarak büyük bir şok yaşadı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Çaycuma ilçesinde yaşandı. İddialara göre bir vatandaş alışveriş yaptığı manavdan aldığı portakalların çürük olduğunu öne sürerek değiştirmesini istedi. Bu sırada arkadaşının iş yeri sahibi ile tartıştığını gören Erkan Cinbir iş yerinin önüne geldi.

Olayın bir anda büyümesi üzerine Erkan Cinbir ve arkadaşı; iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi.

ZÜLFİKAR KILICIYLA KOŞTU

Bu sırada ismi belirlenemeyen bir kişi eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Olayın görgü tanıkları ise büyük bir şok yaşayarak çığlık çığlığa kaldı. Erkan Cinbir'e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı.
Polisin gelmesiyle ayrılan taraflar polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

"ADAMIN BİRİNİN KILIÇ ÇEKİP ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Yaşanan kavgada gözünden ve elinden yaralanan Erkan Cinbir, taraflara aracı olmak ve olayı yatıştırmak için gittiği sırada böyle bir olayın yaşandığını anlattı. İHA'ya konuşan Cinbir, "Olay esnasında ben karşıda restoranda çay içiyordum. Çok değerli bir ağabeyim vardı. Onu davet ettim. Kendisi de kısa süreli işi olduğunu söyledi. Biraz zaman geçince ben yanına gittim. İş yerinden daha önce portakal almışlar. Portakalı çürük olarak aldığını görünce değiştirmek istemiş. O sırada da tartışma oluyor. Ben araya girdim. Portakal için değmeyeceğini söyledim. 'Sen kimsin diyerek' bana yumruk attılar. 9-10 kişilik grup bana saldırdılar. Kavga sırasında parmağımı bile ısırdılar. Olay yatıştı. Bu sefer adamın birinin kılıç çektiğini ve üzerime geldiğini gördüm. Orada da tekrar arbede yaşandı. 4-5 kişi tuttular beni. Mecburen kendimi savunmak, korumak zorunda kaldım. Bizim oradaki amacımız iyi niyetliydi. Olay bizim üzerimize döndü. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Akabinde kılıçlı bir saldırıya maruz kaldım. Daha sonra adliyelik olduk ve serbest bırakıldılar. Burada vicdanımız yaralandı. Sonuçta samuray kılıcıyla öldürülen insanlar var" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Kavga#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan