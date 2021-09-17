Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#İstanbul
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldıEşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı#Himmet Aydemir
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: Temassız yöntemler giderek zenginleşiyorİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: 'Temassız' yöntemler giderek zenginleşiyor#Temassız Ödeme
KKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira olduKKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira oldu#KKTC
Aramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayızAramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayız#Beşiktaş
Son Dakika: Mesut Özil Avrupaya 3 yıl sonra döndü Arsenalin ardından...Son Dakika: Mesut Özil Avrupa'ya 3 yıl sonra döndü! Arsenal'in ardından...#Fenerbahçe
Murat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konserMurat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konser#Murat Evgin
Almanya’nın tek kadın başbakan adayıAlmanya’nın tek kadın başbakan adayı#Almanya
AUKUS depremiAUKUS depremi#AUKUS
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
HABERLERGündem Haberleri

Görenler bir daha baktı

#İstanbul#Kaza#Anestezi Uzmanı
Görenler bir daha baktı

İstanbul Bakırköy Ataköy’de önceki gün saat 15.00 sıralarında, ara sokakta 34 EKY 884 plakalı otomobili ile ilerleyen Gülin Doğan, tümsekten geçerken telaşlanıp direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobilin ön sağ lastiği park halindeki bir otomobilin lastiklerine çarptı. Savrulan otomobil ters dönerken, sürücü Doğan hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gülin Doğan’ı hastaneye kaldırdı.

Haberin Devamı

Özel bir hastanede anestezi doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın yaşandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavide olan baba, ters dönen otomobilin başından ayrılmadı. Ters dönmüş haldeki otomobili görenler de ara sokaktaki bu kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

ARABAYI 10 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Gülin Doğan’ın babası doktor Varlık Doğan, “Anladığım kadarıyla lastiği diğer arabanın lastiğine vurmuş, takla atmış. Arabayı yeni almıştı, daha 10 gün önce. Kendisinin durumu iyi, kimseye de zarar vermedi, önemli olan o” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kaza#Anestezi Uzmanı