Görenler bir daha baktı

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Özel bir hastanede anestezi doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın yaşandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavide olan baba, ters dönen otomobilin başından ayrılmadı. Ters dönmüş haldeki otomobili görenler de ara sokaktaki bu kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

ARABAYI 10 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Gülin Doğan’ın babası doktor Varlık Doğan, “Anladığım kadarıyla lastiği diğer arabanın lastiğine vurmuş, takla atmış. Arabayı yeni almıştı, daha 10 gün önce. Kendisinin durumu iyi, kimseye de zarar vermedi, önemli olan o” dedi.