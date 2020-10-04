Görenler bakakaldı! 90 kilo ağırlığında, 1 metre 75 santim boyunda...

Akdeniz'de balıkçıların ağlarına takılan 1 metre 75 santim büyüklüğündeki orkinos Kayseri’ye getirildi. Merkez Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki bir balıkçıda yer alan 90 kilogram ağırlığındaki orkinos cinsi balık türü vatandaşların dikkatini çekiyor. Balık alışverişi için işletme önüne gelen vatandaşlar, orkinos ile öz çekim yapıyor. 30 yıldır kentte balıkçılık yaptığını belirten Osman Bulut, "Ton balığı olarak bilinen orkinos balığı. Akdeniz'den geldi. Dilim dilim yapılarak, sofralarda kavurma şeklinde de tüketilebilir. Vatandaşların dikkatini çeken bir balık. Tezgah önünde balığı göreler fotoğrafını çekiyor" dedi.

Balıkçı Bulut, kilogramı 45 TL'den satılan orkinos balığının alıcısının beklendiğini söyledi.