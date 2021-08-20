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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Gören şaşkına döndü! İlk kez bu kadar yaklaştılar... Fotoğraf için sıraya girdiler

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Gören şaşkına döndü! İlk kez bu kadar yaklaştılar... Fotoğraf için sıraya girdiler

Flamingolar, Van Gölü havzasında yaşanan kuraklık yüzünden konakladıkları sazlık alanı bu yıl değiştirererek, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarında konaklamaya başladı. Göldeki çekilme nedeniyle flamingoların konakladıkları alana daha fazla yaklaşabilen fotoğrafçılar, istedikleri kareleri yakın mesafeden de çekebildi.

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  • Flamingolar yer değiştirdi, fotoğrafçılar sıraya girdi
  • Flamingolar yer değiştirdi, fotoğrafçılar sıraya girdi
  • Flamingolar yer değiştirdi, fotoğrafçılar sıraya girdi
  • Flamingolar yer değiştirdi, fotoğrafçılar sıraya girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingolar, havzada görsel şölen sunuyor. Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinin sazlık alanları da flamingoların önemli konaklama yerlerinden.

Flamingolar uğramıyor Habitat kayboluyor... Acıgöl kuruyor
Flamingolar uğramıyor! Habitat kayboluyor... Acıgöl kuruyor

Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda konaklayan flamingolar ise kuraklık yüzünden her yıl konakladıkları sazlık alanı bu yıl değiştirip, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Van Gölü'nün açık alanlarına konaklamaya başlayınca bu durum amatör doğa fotoğrafçılarına avantaj sağladı. Sazlık alan ve göldeki çekilme yüzünden flamingoların konakladıkları alana daha fazla yaklaşabilen fotoğrafçılar, buradaki mesafeden istedikleri kareleri çekebiliyorlar. 

Gören şaşkına döndü İlk kez bu kadar yaklaştılar... Fotoğraf için sıraya girdiler


FOTOĞRAFLARLA TANITIM 

Van Gölü havzasında yaklaşık 5 ay kalan, daha sonra da Afrika'ya göç eden flamingoları görüntülemek için bölgeye gelen Türkiye Gençlik Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün 10 üyesi, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını, bununla da bölgede bulunan 232 kuş türünün tanıtımına katkı sağladıklarını anlattı.

Gören şaşkına döndü İlk kez bu kadar yaklaştılar... Fotoğraf için sıraya girdiler

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Engin İşler, "TÜGVA fotoğrafçılık kulübü üyesi arkadaşlarımızla birlikte flamingoların en yoğun olduğu Gölağzı Mahallesi'ne geldik. Amacımız buradaki görsel şöleni çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sunmak. Sadece flamingolar değil, bulunduğumuz yerde yüzlerce göçmen kuş çeşidi bulunmakta. Bizim gibi doğa fotoğrafçılığı yapan bütün arkadaşlarımızı bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi. 

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