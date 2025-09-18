Gören şaşıp kalıyor isimleri bile birbirine benziyor! 'Hayatımda bu kadarını bir arada görmedim'

Haberin Devamı

Muratpaşa ilçesindeki Sultan Efe Ortaokulu 6-C sınıfında tek yumurta ikizleri Derin-Deniz Testecili, Ada-Eda Acar ile çift yumurta ikizleri Yağız-Mert İncebacak eğitim görüyor.

Okulun ilgi odağı olan ikizler, sınıflarında da aynı sıraları paylaşıyor.

Fiziksel benzerliklerinin yanı sıra isimleri de birbirini çağrıştıran tek yumurta ikizleri, arkadaşları tarafından sık sık karıştırılıyor.

Öğretmenlerin de birbirinden ayırmakta zorluk çektiği ikizler, derslerindeki başarılarıyla dikkati çekiyor. Okulda toplamda 11 ikiz eğitim görüyor.

Tek yumurta ikizlerinden 11 yaşındaki Derin Testecili, AA muhabirine, ikiziyle aynı sınıfta bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Sınıfta hiç yalnızlık çekmediğini dile getiren Testecili, "Kardeş olmanın yanında çok iyi de arkadaşız. Tek yumurta ikizi olduğumuz için bizi çok karıştırıyorlar. Annem ve babam bile bizi karıştırıyor. Çok benziyoruz. Öğretmenimin sorusu üzerine parmak kaldırıyorum. Öğretmenim de bazen kardeşimin ismiyle bana hitap ediyor." dedi.

"BİZE HEP FARKLI İSİMLE SESLENİYORLAR"

Eda Acar da hem fiziklerinin hem de isimlerinin birbirlerine benzediğini anlattı.

Okulda neredeyse herkesin kendilerini karıştırdığını belirten Acar, "Bize hep farklı isimle sesleniyorlar. Biz bu duruma alıştık. İkizimle aynı sırayı paylaşmak çok güzel bir duygu. Her yerde yanımda, beni mutlu edecek bir arkadaşım var. Sınıfta da bizimle aynı duyguları paylaşan ikizlerin olması bizi mutlu etti." diye konuştu.

Yağız İncebacak ise sınıfta en iyi arkadaşının ikizi Mert olduğunu, birlikte güzel eğitim hayatı sürdürdüklerini kaydetti.

"SINIFIMIZA 'İKİZLER SINIFI' DİYORLAR"

Matematik öğretmeni Gazeli Akdemir de sınıfta 3 ikiz olduğunu öğrenince çok şaşırdığını dile getirdi.

Özellikle tek yumurta ikizi olanları ayırt edemediğini anlatan Akdemir, "Sınıfta 'Derin' diye sesleniyorum, 'Deniz' çıkıyor. Daha önceki meslek hayatımda bu kadar ikizin bir arada aynı sınıfta olduğunu görmemiştim. Sınıfımıza 'ikizler sınıfı' diyorlar." ifadelerini kullandı.