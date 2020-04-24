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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),(DHA)- İHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Gören cep telefonuna sarıldı! Marmaris'te şoke eden görüntü

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Türkiye’nin dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris'te Armutalan Mahallesi'nin sokak ve caddelerinde domuzlar geziyor. Sokak ve caddelerde domuzların gündüz saatlerinde dolaşmasını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Marmaris'te corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. 

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmaris’in Armutalan Mahallesinde yıldızlı otellerin yoğunlukla olduğu cadde ve sokaklarda domuzlar sürüler halinde dolaşmaya başladı. Sokak ve caddelerde domuzların gündüz saatlerinde dolaşmasını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Gören cep telefonuna sarıldı Marmariste şoke eden görüntü

 

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