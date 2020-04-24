Gören cep telefonuna sarıldı! Marmaris'te şoke eden görüntü

Marmaris'te corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı.

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmaris’in Armutalan Mahallesinde yıldızlı otellerin yoğunlukla olduğu cadde ve sokaklarda domuzlar sürüler halinde dolaşmaya başladı. Sokak ve caddelerde domuzların gündüz saatlerinde dolaşmasını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.