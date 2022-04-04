Gören bir daha bakıyor! Mersin'de keçinin ikizlerinden biri tüysüz doğdu

Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi. Dünyaya gelen oğlaklardan birinin derisinin üzerinde hiç tüy olmaması ilk önce şaşkınlığa neden oldu. Tüylü olan diğer oğlak ise doğumdan sonra hemen öldü. Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi. Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak annesiyle buluşturulup süt içmeye alıştırıldı. Bebek gibi bakılan oğlak 5 günlük olurken çevreden tüysüz oğlak doğduğunu duyan Tosun’un yakınları merak edip hem görmeye hem de fotoğraflarını çekmek için gelmeye başladı.
"AYNI ÇOCUK GİBİ BAKIYORUM"
Oğlakla yakından ilgilenen Aysel Tosun da "Annesini emzirmeye götürüyorum, torunlarımın kıyafetlerini giydiriyorum. Eve getiriyorum. Böyle besliyorum hiç tüyü yok. İlk defa böylesini gördüm, aynı çocuk gibi bakıyorum. Bazen ateşleniyor, torunlarımın şuruplarından verdim, iğnesini yaptım. Bir tanesi ölü doğunca bu da anormal olunca herhalde bu da ölecek demiştim bu ölmedi, ama tüylü olanı öldü" dedi.