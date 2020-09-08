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AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Gören bakakaldı... Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da

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Gören bakakaldı... Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
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Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chealsea'nın sahibi Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a geldi.

İlçedeki marinalara sığmadığı için Yalıkavak Mahallesi açığına demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 kat mega yatta hareketlilik yaşandı. Yattan ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti.

Gören bakakaldı... Abramoviçin ultra lüks yatı Bodrumda

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Günübirlik gezi teknesi ve yatlarla mavi tura çıkan tatilciler, yatı yakından görüp fotoğraf çekmeye çalıştı.

Abromoviç'in yatında olmadığı ancak yakında ilçeye gelerek mavi tura çıkacağı öğrenildi.

Gören bakakaldı... Abramoviçin ultra lüks yatı Bodrumda

Yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini deniz altı ile spor salonu gibi birçok lüksü barındırıyor.

 

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