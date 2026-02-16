×
HABERLERGündem Haberleri

Görele'de yeni belediye başkanı seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Hasbi Dede#Aysel Uzun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 16:29

 Giresun'da tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yerine mecliste yapılan seçimi CHP'li aday Aysel Uzun kazandı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre; sanal medyadaki bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası Dede, yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Dede'nin tutuklanmasının ardından Görele Kaymakamlığı'nca meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi.

Hasbi Dede

SEÇİMİ SON TURDA KAZANDI

5 CHP, 4 AK Parti ve 2 bağımsız üyeden oluşan Görele Belediye Meclisi’nde, bugün yeni belediye başkanını belirlemek için seçime gidildi. Geçici başkan Hüseyin Çakıcı'nın başkanlığında mecliste gerçekleştirilen seçimde; CHP’li Aysel Uzun, CHP'den istifa eden bağımsız aday Fırat İmat ve AK Parti’li Nuray Çınar Kara yarıştı. 3 turda da adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamayınca seçim son tura kaldı. Son turda seçimi, Aysel Uzun kazandı.

#Giresun#Hasbi Dede#Aysel Uzun

