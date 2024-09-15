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Gördüğü rüyadan sonra kendi mezarını yaptırdı... Başına geçip dua okuyor

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#Mezar#Rüya#Düzce
Gördüğü rüyadan sonra kendi mezarını yaptırdı... Başına geçip dua okuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 10:12

Düzce'de Adem Karagülle (84), gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı. Karagülle, "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" diye konuştu.

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Çamköy Mahallesi’nde yaşayan Adem Karagülle, emekli olduktan sonra yaşadığı evin bahçesindeki ağaca ahşap kulübe inşa etmek için çalışmalara başladı.

Gördüğü rüyadan sonra kendi mezarını yaptırdı... Başına geçip dua okuyor

Karagülle, 30 metre yüksekliğindeki ağaca, günler süren çalışmayla ahşap kulübe yaparken, evden yemekleri oraya ulaştırabilmek için teleferik sistemi kurdu. Merdivenle ağaç kulübeye tırmanan Karagülle burada hem vakit geçirip hem de ibadetlerini yapıyor.

Gördüğü rüyadan sonra kendi mezarını yaptırdı... Başına geçip dua okuyor

Karagülle, ayrıca her gün evinin bahçesindeki spor aletlerinde düzenli olarak egzersiz yapıyor. Adem Karagülle, ayrıca gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı.

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Gördüğü rüyadan sonra kendi mezarını yaptırdı... Başına geçip dua okuyor

Çam ağacındaki ahşap kulübeyi 2020’de yaptığını belirten Karagülle, “İnşaat malzemelerini çıkartmak biraz zor oldu ama başardım. Ağaçta olduğum için en büyük misafirim kuşlar, onlar beni yalnız bırakmıyor. Kulübeye çıkabilmem için spor yapmam şart. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum” dedi.

Gördüğü rüyadan sonra kendi mezarını yaptırdı... Başına geçip dua okuyor

Kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdığını söyleyen Karagülle, “Mezar taşını bir gece gördüğüm rüyanın ardından yaptırdım. Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" ifadelerini kullandı. 

Gördüğü rüyadan sonra kendi mezarını yaptırdı... Başına geçip dua okuyor

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#Mezar#Rüya#Düzce

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