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Gordion’da Frig keşfi... Kraliyet ailesine ait ahşap mezar odası bulundu

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Ankara#Polatlı
Gordion’da Frig keşfi... Kraliyet ailesine ait ahşap mezar odası bulundu
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Polatlı’da Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazılar kapsamında Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen el değmemiş ahşap mezar odası ortaya çıkardı.

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Frig uygarlığının başkenti Gordion Antik Kenti’nde kazılan 47’nci tümülüs olan T26 tümülüsünde, 3.1 metreye 2.8 metre boyutlarında, ahşap konstrüksiyonlu bir mezar odasının gün yüzüne çıkarıldığını kaydeden Bakan Mehmet Nuri Ersoy şunları aktardı:

88 METAL ESER ÇIKTI

“Günümüze kadar geçen 100 yılı aşkın sürede tam 46 tümülüste kazılar yapıldı. Yapılan kazılarda toplam 88 metal eser bulunmuş; mezar içindeki iri kazanlar ve diğer buluntuların yanı sıra güney ve kuzey duvarlarında demir çivilerle asılmış şekilde bulunan bronz kaplar, neredeyse tamamen sağlam olarak ele geçirilmiştir. Bu buluntular, Midas Tümülüsü’ndeki eserlerden sonra en yoğun grup. Söz konusu bu eserlerden yola çıkarak mezar odasındaki kişinin, Gordios ve Midas ile ilişkili kraliyet ailesinden birisi olabileceğini tahmin ediyoruz. İnşallah bu yıl içinde mezar odasının ve bulunan eserlerin yerinde sergilenmesine yönelik çalışmaları tamamlayacağız.”

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Ankara#Polatlı

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