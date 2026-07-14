GOP davası başladı

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İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe, Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner ile tutuksuz sanıklar Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Gözde Bahçetepe, Aziz Lal ve Aziz İhsan Aktaş katıldı. Duruşmayı İBB Başkanvekili Nuri Aslan da izledi.

OTURARAK SAVUNMA YAPTI

Savunmasını yapması için kürsüye çağırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Erdal Celal Aksoy, sağlık sorunları nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı için sandalyede oturarak savunma yapmayı talep etti. Dört ay önce cezaevinde sağ bacağı ve kolundan felç geçiren Aksoy savunmasında suçlamaları reddederek, “300 bin dolar rüşvet suçlamasına dair tek bir delil yok. Delil olarak sayılan tek şey, Aziz İhsan Aktaş’ın beyanları. Aktaş’ın beyanlarıyla suçlanıyorum. Rüşvetle ilgili aleyhime tek bir beyan, tek bir delil yok” dedi. CHP PM Üyesi Baki Aydöner de savunmasında, “Eğer kanunun bana yüklediği herhangi bir kusur varsa hesabını hukuk önünde vermekten hiçbir zaman kaçınmam” diye konuştu.

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BEYKOZ’DA KARAR ÇIKMADI

Öte yandan Beykoz Belediyesi’ne yönelik “İhaleye fesat karıştırma” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” iddialarına ilişkin Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Uğur İnci’nin tahliyesine karar verildi. Mahkeme, 2 Temmuz’da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan yeni soruşturma kapsamında Alaattin Köseler ve dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman’ın, ‘rüşvet alma’ ve ‘icbar suretiyle irtikap’ iddiasıyla da tutuklandığını hatırlatarak, karar için bu soruşturmanın iddianamesinin de mahkemeye sunulmasının bekleneceğini ve bu celse karar açıklamayacağını belirterek duruşmayı erteledi.



BAŞKAN BAHÇETEPE’NİN 24 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Hakan Bahçetepe’nin ‘haksız mal edinme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘rüşvet alma’ iddiasıyla 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer şüpheliler iş insanı Gürkan Dölekli, CHP PM üyesi Baki Ayöner, işletme müdürü Özer Ayık, Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı işletmeci Seza Büyükçulha, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe ve Hakan Bahçetepe’nin kayınbabası Aziz Lal’in ise ‘rüşvet almak’, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla 3 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Aziz İhsan Aktaş hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi isteniyor.