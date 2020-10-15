GOP Bulvarı 24 yıl sonra yeniden asfaltlanıyor

Tokat Belediyesi, kent merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. 24 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Bulvarı'na yapılan ve oldukça yıpranan asfalt Tokat Belediyesi Başkanı Eyüp Eroğlu’nun girişimleri ile yenileniyor.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu teknik ekibiyle birlikte Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Eroğlu, "Bugün itibariyle bulvarımızın yenilenmesine başladık. Hıdırlık Köprüsü'nden başlayarak şehrimize doğru asfaltın yenilenmesi en kısa zamanda tamamlayacağız. Bu bulvarımız 1996 yılında o dönemlerde şehirler arası bir yoldu. 1996 yılında çok ciddi bir çalışma ile bu günlere gelmişti. Alt yapısı tamamen bitirilerek kara yolları tarafından 1996 yılında dökülen ve yapılan asfaltıyla 24 yıldır Tokat’ın hizmetinde idi. Son bir kaç yıldır asfaltımızda bozulmalar başlamıştı. Ulaştırma Bakanımızın 3 ay önce Tokat ziyaretlerinde kendisinden bir ricada bulunmuştuk, ’Gaziosmanpaşa Bulvarı asfaltlanmasında bize desteğinizi esirgemeyin. Tokatlı vatandaşlarımıza bir hediyeniz olsun’ diye söylemiştik. Sağ olsun Sayın Bakanımız da çok kısa sürede bu isteğimize cevap verdi. Hıdırlık Köprüsü'nden Çevreyolu girişine kadar bu yolumuzu yeniliyoruz. Bu da yaklaşık 6 kilometredir. Havalar müsaade ettiği sürece tamamını yapacağız" dedi.