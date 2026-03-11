Google'ın tepki çeken yapay zeka hamlesi: ‘Bu ciddi bir dayatmadır!’ İşte kapatmanın yolu

Haberin Devamı

AB’de yapılan gözlemler, Google’ın AI Modu’nu kullanıma sunmasından sonra, bazı haber sitelerinin ziyaretçi sayısında yüzde 50’ye varan düşüşler yaşadığını ortaya koydu. Türkiye’de de benzer bir etkinin görülebileceği yorumları yapılıyor.



Google’ın yapay zeka modu, resmî siteleri, sosyal medya hesaplarını ve küçük ölçekli içerik üreticilerini öne çıkarmaya çalışsa da okuyuculara sağlanan özet bilgiler çoğu zaman ana kaynağa yönlendirme yapmayı gereksiz kılıyor. Sonuç olarak, haber siteleri artık arama sonuçlarında eskisi kadar görünür olmayabilir.



BU SÜREÇ NASIL BAŞLADI?



Geçen yıl Google, arama motoruna entegre ettiği 'AI Mode' adlı yeni sohbet robotu özelliğini tanıttı. Şirket, yapay zeka destekli bu sistemle birlikte kullanıcıların arama deneyimini köklü biçimde değiştirmeyi hedefledi.



Şirketin CEO’su Sundar Pichai, yeni sistemin arama deneyiminde önemli bir dönüşüm anlamına geldiğini belirterek, “Bu, aramanın tamamen yeniden tasarlanmasıdır” ifadelerini kullandı. Geçen yış Google’ın yıllık geliştirici etkinliğinde duyurulan sistem, kullanıcıların bir soru sormasına, ardından ek sorular yönelterek detaylı ve bağlamsal yanıtlar almasına olanak tanıyor.



‘10 MAVİ BAĞLANTI’ DÖNEMİNDEN SOHBET ROBOTLARINA



Google, yaklaşık 20 yıldır kullanıcılarına arama sonuçlarını ‘10 mavi bağlantı’ olarak bilinen klasik liste formatında sunuyordu. Ancak şirket, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte arama motorlarının geleceğinin daha etkileşimli sistemlerde olduğunu düşünüyor.



Yeni AI Mode özelliği, kullanıcıların tek bir sorgu yerine bir konu hakkında sohbet ederek bilgi edinmesini mümkün kılıyor. Google’ın yaptığı testlere göre, bu sistem kullanıcıların arama motorlarıyla etkileşim kurma biçimini önemli ölçüde değiştiriyor.



Google’ın bu hamlesi, son yıllarda hızla büyüyen yapay zeka rekabetinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’nin piyasaya çıkması, teknoloji şirketleri arasında yeni bir yarış başlatmıştı. ChatGPT’nin popülerliği sonrasında Google içinde ‘kırmızı alarm’ verildiği ve şirketin yapay zekâ stratejisini hızlandırdığı biliniyor.

Bununla birlikte Google’ın temkinli davrandığı da belirtiliyor. Çünkü şirketin en büyük gelir kaynağı arama motoru.



New York Times’ta yer alan habere göre, Google’ın arama faaliyetlerinden elde ettiği gelir, örneğin 2024 yılında yaklaşık 200 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı, geçen yıl bu rakam daha da artmış olabilir. En önemlisi ise bu rakam şirketin toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturuyor.







ARAMA TRAFİĞİ İLK KEZ DÜŞMÜŞ OLABİLİR!

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA MOTORU YAYINCILARLA GERİLİME NEDEN OLDU



İTALYA’DA OLAY OLDU: ‘BU ÖZELLİK YAYINCILAR İÇİN TRAFİK KATİLİ’

AVRUPA GENELİNDE BENZER GİRİŞİMLER OLDU! CİDDİ TRAFİK KAYIPLARI YAŞANIYOR

ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE’DE, KULLANIMA AÇILDI!

‘BU SADECE TEKNOLOJİK BİR YENİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ’

‘MEDYA ŞİRKETLERİNİ İFLASA SÜRÜKLEYEBİLİR’

‘HANGİ İÇERİKLERİ SEÇEREK ÖZET OLUŞTURUYOR, BU DA BÜYÜK PROBLEM’

YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ KAPAPATILMIYOR MU?

Pek çok kullanıcı bu özelliği kapatmak için internette arama yapıyor

NASIL KAPATILIYOR?



İnternette şu bilgiler yer alıyor:



İlk olarak Google ana sayfasına gidin ve sağ üst köşede profil sekmesine dokunun ve Ayarlar menüsüne gidin.



Ayarlar'dan Search Settings bölümüne girin. AI özellikleri veya AI Overviews varsa kapalı (off) konumuna getirin.



Ardından Kaydet'e tıklayıp işlemi tamamlayın.



Ancak şunu belirtmekte fayda var; Google AI modu bazı hesaplarda otomatik olarak açılabiliyor. Bununla birlikte AI modunu devre dışı bırakma özelliği bölgesel olarak farklılık gösterebiliyor. Tamamen kapatma özelliği her bölgede bulunmamaktadır.



ANDROID VE İOS'DA GOOGLE AI MODU KAPATMA



Mobilde bu özelliği kapatmak için ise şu bilgiler paylaşılıyor:



İOS ve Androig cihazlarda kapatmak için Google uygulamasına giderek sağ üstteki profil resmine tıklayın. Açılan pencereden Ayarlar menüsüne gidin ve Genel seçeneğine tıklayın. Açılan ekrandan AI Features veya Generative AI sekmesini bulup ayarı kapatın.



Burada cihazlarda uygulama sürümlerinde farklılıklar olabilir. Bu nedenle uygulamanın güncel sürüm olup olmadığına dikkat etmekte fayda var.



SEO’NUN GELECEĞİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR KIRILMA YAŞANIYOR

İNTERNET MEDYASININ REKLAM GELİRLERİ DÜŞECEK!

TEK SORUN YAPAY ZEKA DEĞİL! TÜRKİYE’NİN KAYBI TAM 158 MİLYAR LİRA