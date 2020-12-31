Google'ın 202 yılbaşı doodle soru işaretlerine neden oldu - Neden 202 yılbaşı?

Tüm dünya 2021 yılı için geri sayım devam ederken en çok kullanılan arama motoru Google’ın doodle tasarım soru işaretlerine neden oldu. Bazı kullanıcılar ‘202’ etiketinin hata olduğunu düşünürken bazıları bunun bir mesaj olduğu iddiasında. İşte sosyal medyada Google’ın yılbaşı Google tasarımıyla ilgili yapılan yorumlar…

202 YILBAŞI DOODLE TASARIMIYLA İLGİLİ YORUMLAR

Google yeni yılımızı bu şekilde kutluyor. Ancak üzerine tıklayınca da #202yılbaşı araması çıkıyor. Koskoca #Google #Doodle hazırlarken hata yapmamıştır herhalde. Bence 2020 yılını insanoğlunun yaşadığı felaketler nedeniyle yok saymış herhalde.



Keşke 202 senesine girseydik de 2020'nin hiçbir gününü görmeseydik,Google Doodle…



Yılbaşı olmadan aksilikler başladı dodlenin bugün konusu 202 bu 2021de de bir haller var ama hayırlısı.



Google doodle a göre 202 senesine giriyormuşuz.



Google şaşırdı sanırım neden 202 yılbaşı.