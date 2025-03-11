Google'dan Türkiye'ye operasyon... Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şendir: Bu mesele medyanın iç meselesi değildir

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Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Açıklamalar amaca ulaşmadığı zaman anlamı olmuyor. Bu meseleye sadece Google ayağından bakamazsınız. Google hakkında benzeri açılmış davaların toplam tazminat değeri 100 milyar doların üzerinde. 26 Şubat’ta Güney Amerika Rekabet Komisyonu’ndan gelen kararda Google’a; Sen algoritmanı değiştirerek Güney Amerika Medyasını yok ediyorsun. Ben de sana 27 milyon dolar ceza ödemeye teşvik ediyorum. Haber kuruluşlarına da 16 ila 27 milyon dolar arasında para ödeyeceksin. Bu son derece kıymetli.

İspanya’da, Almanya’da, Kanada’da her yerde ülkeler şirketlerini ve medya kuruluşlarını korumak için harekete geçti. Sözün bittiği yerdeyiz. İspanya’da 83 medya kuruluşunun açtığı 550 milyon euro’luk davadan beri bu işi ciddi takip edenlerden birisiyim. Geçen hafta sayın Bakan Uraloğlu ile de konuştum.

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'HAKSIZ REKABETE MARUZ KALAN MEDYA ŞİRKETLERİ VAR'

Dünyada ve Türkiye’de şöyle bir farklılık var. Google’a ceza keselim, keselim. O para devletin kasasına gidiyor, elbette gitsin. Ama Google’ın Meta’nın haksız rekabetine maruz kalan medya şirketleri var. İşte Güney Afrika örneğinde olduğu gibi. Haber yapmaya çalışan, bunun için stüdyolar, sistemler kuran, kağıt alan şirketler var.

'TÜRKİYE'DEN DİJİTAL MEDYAYA GİDEN PARA 4 MİLYAR DOLAR'

Türkiye bu konuda yasal değişikliklerini muhakkak yapmalı. Sadece Google değil, medyayı ortadan kaldıran sosyal medya şirketleri ile ilgili düzenleme gelmeli. Bu ceza olarak değil, yasaklamaktan da bahsetmiyorum. Türkiye'den dijital medyaya giden para 4 milyar dolar. Meclis komisyonu mutlaka İspanya'ya yazsın. Algoritmalar ile sadce haber trafiğini kontrol etmiyorlar. Aynı zamanda reklam pazarını da yönetiyorlar. Reklam pazarını domine ederek İspanyol demokrasisisinin en önemli unsurlarında İspanyol medyasının yok olmasına neden olmaktadırlar diyorlar.

Burada siyasetin, karar vericilerin hayata geçmesi gerekiyor. Reklam Kurulu’nun kestiği ceza Google’a bir ceza burada haksız rekabete uğrayan yayın kuruluşlarını nasıl koruyacağız?

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'TÜRKİYE'DE DE SOSYAL MEDYA DEVLERİNİN SALDIRISI ALTINDA MEDYA'

Siyaseti karar vermesi gereken nokta tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya devlerinin saldırısı altında medya. Dünyada açılmış davalar var Türkiye’de bu tür davaları çok rahat açamıyoruz. AB ile uyum yasalarını çıkartmamız gerekiyor.

‘BU MEDYA KURULUŞLARININ KAVGASI, MESELESİ DEĞİL’

Burada bizim zararımızın tespit edilmesi, algoritmanın şeffaflığı, İngiltere’de yaşayan biri bir dijital platforma mail atarak ‘benim hakkımda kullandığınız algoritmanın detaylarını ver’ dediğiniz zaman vermek zorunda. Bizde değil, ciddi anlamda bunu düzeltmek gerekiyor. Bu medya kuruluşlarının kavgası meselesi değil.

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GOOGLE’IN ALGORİTMA DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL OLUYOR?

İsrail’i desteklemek için tek bir kod yazdılar. O kodla Filistin’le ilgili bütün paylaşımların gösterimini yüzde 70 azaltırken, İsrail’in gösterimini yüzde 100 artırdılar. Bunu BBC’nin doğrulama servisi ortaya çıkardı. Onlar için çok kolay. Bir kod yazarak bütün trafiği manipüle etmek bu çok kolay.

‘UZAY GÖREVİNİ BİLE ELON MUSK YAPIYOR’

Elon Musk şu anda 5 bin TL yörünge altı uydu yollayarak ABD ordusunun dünyada hareketini sağlıyor. NASA diye bir şey yok artık uzay görevini bile Elon Musk yapıyor. Eskiden filmlerde tek bir dünya devletinden bahsediliyordu. Ulusal medyaları kaldırırsan dünyayı tek bir dünya devletine götürebilirsin."