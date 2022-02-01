Google'dan Sabire Aydemir doodle'ı! Sabire Aydemir kimdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş Katar açıklaması: Kongreye bildirdimFlaş Katar açıklaması: Kongre'ye bildirdim#Joe Biden
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti Bakan Soyludan sert tepki geldi: BarbarlıkYunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti! Bakan Soylu'dan sert tepki geldi: Barbarlık#Yunanistan
ABDden bomba Rusya iddiası Her an işgal edebilirABD'den bomba Rusya iddiası! 'Her an işgal edebilir'#RUSYA
Bakan Kocadan dikkat çeken mesaj: Zorlu dönemi geride bıraktıkBakan Koca'dan dikkat çeken mesaj: 'Zorlu dönemi geride bıraktık'#Koronavirüs
Nefes nefese kaçış Bahçede domuzla karşılaştı... Kendisini arabanın üstünde bulduNefes nefese kaçış! Bahçede domuzla karşılaştı... Kendisini arabanın üstünde buldu#Domuz
Kritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyorKritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyor#İsmail Demir
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Anne ve kızına kanlı infaz Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdıAnne ve kızına kanlı infaz! Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı#ADANA
Kameralarla yalan tespiti Yüzde 73 doğru algılıyor...Kameralarla yalan tespiti! Yüzde 73 doğru algılıyor...#İsrail
Numaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… Sen şanslısın denilince tekrar oynadıNumaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… 'Sen şanslısın' denilince tekrar oynadı#Kayseri
Büyük tehlikeyi açıkladı Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilirBüyük tehlikeyi açıkladı! 'Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilir'#Ece Erken
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
HABERLERGündem Haberleri

Google'dan Sabire Aydemir doodle'ı! Sabire Aydemir kimdir?

#Sabire Aydemir#Doodle#Sabire Aydemir Kimdir
Googledan Sabire Aydemir doodleı Sabire Aydemir kimdir

Özel günlerde doodle hazırlayan Google, 1 Şubat'ta Sabire Aydemir'e özel doodle’ı yayınladı. Sabire Aydemir'in görselinin yer aldığı tasarım ana sayfaya taşındı. Bu gelişmenin ardından Sabire Aydemir'in kim olduğu, akademik çalışmaları merak edilmeye başlandı. Peki, Sabire Aydemir kimdir?

Haberin Devamı

Sabire Aydemir ile ilgili bilgiler pek çok kişi tarafından araştırılıyor Dünya çapında en çok kullanılan arama motoru Google, Sabire Aydemir'i unutmadı. Doodle olarak ana sayfasında Türk Veteriner Hekimi taşıyan arama motoru, Sabire Aydemir görseline tıklandığında onunla ilgili bilgilere kullanıcıların erişmesine imkan sundu. İşte, Google'nın unutmadığı Sabire Aydemir hakkında bilinmesi gerekenler...

"Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi" unvanını taşıyan Sabire Aydemir 1 Şubat 1910 tarihinde İnebolu'da dünyaya geldi. İlkokulu İnebolu'da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi'de 1933'te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etti.

Haberin Devamı

1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti. Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı.

Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara'da 1991 yılında hayatını kaybetti.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1984'te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

30 Nisan 2016'da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın Veteriner Hekim olmasından dolayı Uzman Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR "2016 yılı TVHB Onur Ödül" ününe layık görülmüştür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sabire Aydemir#Doodle#Sabire Aydemir Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs