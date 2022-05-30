'Google telif anlaşması' için tüm gözler TBMM’de

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Geçtiğimiz yıl aralık ayında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini dinlemiş, Google temsilcileri de komisyona bir rapor sunmuştu.

Raporda; Google yetkilileri, Türkiye ile de AB'dekine benzer bir anlaşma yapılmasının yakın zamanda gerçekleşebileceğini vurgulamışlardı. Haziran ayının en geç ikinci haftası Google yetkililerini Türkiye’ye çağırmaya hazırlanan komisyonun ilgili süreci hızlandırması bekleniyor.

Google'la ilgili süreç uzman ve akademisyenlerden de destek gördü.

KİM NE DEDİ?

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyler Yetkiner;

--Türkiye'de kullanıcıların en çok tercih ettiği bir arama motoru olarak karşımıza çıkan Google nasıl ki Avrupa ülkelerinde telif veriyorsa ülkemizde de benzer bir uygulamaya tabi tutulmalıdır. Yapılacak düzenleme, sansürü tartıştırmayacak ve akıllara getirmeyecek şekilde olmalı. Bu anlamda basılı yayınların ekonomik nedenlerden zorluk yaşamaları ve özellikle yerel basının karşılaştığı maddi sıkıntılara da bir alternatif olabilir.

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SODİMER Başkanı Levent Eraslan;

--SEARCH kısmına ilgili konuyu yazıp tıkladığımızda gelen her şeyin bir bedeli var. Google, Avrupa Birliği Telif Hakkı Kuralları'nı kabul etti. Avrupa Birliği'nin telif hakları Google'ı buna mecbur etti. Burada bir regülasyon/düzenleme var. AB'nin telif hakkı kuralları olmasaydı, Google, içeriklere para vermek için böyle bir sisteme gitmezdi. Bizim de bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Avustralya, Kanada da bunları yaptı. Hükümetlerin, çevrimiçi platformların içeriklerine yönelik aracı olduğunu görüyoruz.

Google dünya üzerinde en çok kâr eden şirketlerin başında geliyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet her dakika 143 bin dolar kâr elde ediyor. Şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 49,4 milyar dolara ulaştı.

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Karlıdağ;

--Habere para vermeyi kimsenin istemediği bir dönemde Google’ın ödeme yapması elbette bağımsız habercilik açısından önemli olacaktır. Bir taraftan doğru ve çeşitli habere ulaşmak isteyen okuyucu talebi dolayısıyla kamu yararı diğer taraftan "Kamu malı durumundaki haberin maliyetini kim ödeyecek?" sorusu her geçen gün önem kazanırken Türkiye’de en çok kullanılan arama motoru olan Google’ın telif hakkı ödeme yapması finansal bir destek oluşturacaktır.

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Doç. Dr. Michael Kuyucu;

--Madem bu meşrulaştı, Türkiye’nin de gerekeni yaparak hemen bu emsal karara dayanarak bir kanun çıkartarak telif toplamanın önünü açması gerekir. Bu dijital telif meselesi Google’ın işine gelmiyor. Bu sebeple Google’ın Türkiye’ye teklif etmesini beklemeden hemen ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.